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Кадыров заявил о взятии Северодонецка под контроль войск России и ЛНР

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) взят под контроль российскими добровольцами из Чечни. Об этом 28 мая сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

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По его данным, первые кварталы хорошо укрепленного города были зачищены от вражеских подразделений. Российские войска освободили здание гостиницы, которое было подготовлено для продолжительной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнил глава Чечни.

«Огневые точки противника были оборудованы практически в каждом окне, но благодаря слаженным совместным действиям, а также высокому профессионализму российских командиров враг был успешно выбит из отеля», — написал Кадыров.

Он также отметил, что совместными с подразделениями ЛНР усилиями неприятель заблокирован в городе, все отходы из него находятся под контролем российских войск.

Накануне, 27 мая, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. Он отмечал, что это единственный путь прохода тяжелой техники Вооруженных сил Украины.

Ранее в этот день сообщалось, что военные ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка, заблокировав их в населенном пункте.

Накануне командир спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что бойцы этого подразделения спецназа и второй корпус Народной милиции ЛНР уже несколько дней находятся в городе Северодонецке. По его словам, бойцы полумесяцем захватили территорию, начиная от населенного пункта Боровское. Алаудинов уточнил, что они постепенно оттеснили украинские военные формирования вглубь города.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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