Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) 27 мая взяли под контроль мост между Лисичанском и Северодонецком. Отмечается, что это единственный путь прохода тяжелой техники вооруженных сил Украины. Об этом сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Пути сообщения между Северодонецком и Лисичанском у украинских войск отсутствуют, поскольку мы контролируем <...> мост, где можно было проехать на большой тяжелой технике военной», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Марочко, тактико-технические характеристики средств наблюдения и обнаружения на вооружении ЛНР покрывают всю территорию республики.

Ранее в этот день сообщалось, что военные ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка, заблокировав их в населенном пункте.

Также стало известно, что военные Донбасса при огневой поддержке Вооруженных сил РФ освободили Красный Лиман, установив над ним полный контроль.

Военный корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин показал захваченные солдатами Вооруженных сил России трофеи, оставленные украинскими военными в ходе отступления под Северодонецком. На брошенных ими позициях удалось обнаружить автоматы, гранатометы, пулеметы и ряд американских ракетных комплексов Javelin.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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