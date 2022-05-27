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Силы ДНР и ЛНР установили контроль над Красным Лиманом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Военные Донбасса при огневой поддержке ВС РФ освободили Красный Лиман, установив над ним полный контроль. Всего освобождено 220 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в штабе ДНР.

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«По состоянию на 27 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР (Луганской Народной Республики — Ред.) при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — отмечается в Telegram-канале штаба в пятницу, 27 мая.

Ранее в пятницу военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что освобождение Красного Лимана имеет не только тактическое, но и большое символическое значение. Он уточнил, что это последний крупный населенный пункт на пути к Славянску.

25 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил о взятии силами Донецкой Народной Республики более 50% территории города Красный Лиман. Штаб республики в этот день сообщал об освобождении 219 населенных пунктов силами республик.

Днем ранее Пушилин заявил, что на севере республики 28 населенных пунктов можно считать освобожденными, и объявил об активной фазе освобождения Красного Лимана.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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