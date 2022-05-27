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Эксперт рассказал о значении освобождения города Красный Лиман

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Освобождение Красного Лимана имеет не только тактическое, но и большое символическое значение, сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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Он уточнил, что это последний крупный населенный пункт на пути к Славянску.

«В 2014 году он стал одним из центров восстания против киевских властей. Затем он оказался одним из первых крупных населенных пунктов, которые отбили у сил народных республик украинские формирования. С тех пор он восемь лет ждал освобождения», — рассказал эксперт.

Как отметил Шурыгин, артиллерийские дуэли и бои за этот важный узел железных дорог, окруженный лесопосадками, оказались ничуть не менее ожесточенными, чем в районе Бахмута.

Хотя оттуда до Славянска всего 15 км, этот путь не будет легким, добавил он.

«Красный Лиман находится на противоположном от него берегу реки Северский Донец. Киевские формирования наверняка взорвут мост через нее, а потом займут оборону по берегам. Прямой удар через реку здесь, вблизи главного узла обороны, вряд ли возможен», — рассказал собеседник «Известий».

Украинское командование, понимая стратегическое значение этих городов, сосредотачивает в Славянске и Краматорске все доступные подкрепления, чтобы задержать российское наступление на рубеже этой важнейшей водной преграды, заключил эксперт.

В четверг, 26 мая, появились видеоподтверждения поднятия над администрацией в центре Лимана флагов России, ДНР и Победы. Накануне сообщалось о том, что значительная часть города уже освобождена. Бои продолжались на его южных окраинах и в районе железнодорожной станции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Там, за Лиманом: союзные силы продвигаются к Славянску

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