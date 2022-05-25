Пушилин заявил о взятии под контроль более 50% территории Красного Лимана

Более 50% территории города Красный Лиман уже взяты под контроль сил Донецкой Народной Республики. Об этом заявил 25 мая глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24».

«На данный момент уже более 50% населенного пункта под нашим контролем. Наши подразделения уже зашли и проводят зачистку в черте города, поэтому, я думаю, остались считаные дни, когда можно считать Красный Лиман освобожденным населенным пунктом», — сказал он.

24 мая Пушилин заявил, что на севере республики 28 населенных пунктов можно считать освобожденными, и объявил об активной фазе освобождения Красного Лимана.

Ранее в тот же день в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что Вооруженные силы РФ и Народная милиция ДНР взяли под оперативный контроль город Светлодарск, ведется зачистка.

Кроме того, во вторник саперы завершили разминирование территории порта в Мариуполе, было обезврежено более 12 тыс. взрывоопасных предметов.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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