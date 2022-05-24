Пушилин сообщил об освобождении 28 населенных пунктов на севере ДНР

На севере Донецкой Народной Республики (ДНР) 28 населенных пунктов можно считать освобожденными, заявил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, идет активная фаза освобождения города Красный Лиман.

«Подразделения РФ совместно с народными милициями (ДНР и ЛНР) зашли в сам город. Порядка половины города находится под нашими подразделениями», — сказал он агентству «Интерфакс».

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Ранее 24 мая официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что силы ДНР не планируют заходить в Авдеевку. При этом он отметил, что планируется перекрыть логистические пути украинских сил в Авдеевке, после чего начать переговоры.

Также в этот день в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что Вооруженные силы России и Народная милиция ДНР взяли под оперативный контроль город Светлодарск. На здании мэрии поднят флаг России.

17 мая Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) заявила, что освободила населенный пункт Орехово.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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