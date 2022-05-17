Народная милиция ЛНР заявила об освобождении села Орехово

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) 17 мая заявила, что освободила населенный пункт Орехово. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

В опубликованном видео представитель Народной милиции, указывая на вывеску с наименованием села Орехово, заявил, что оно «на данный момент полностью освобождено подразделениями Народной милиции ЛНР».

13 мая стало известно, что подразделения ЛНР освободили крупный химический завод «Заря» в городе Рубежное. Отмечалось, что украинские военнослужащие предприняли попытку прорыва в один из районов города, однако она была пресечена.

Покидая завод, украинские боевики оставили часть своего оборудования. Корреспондент «Известий» пообщался с бойцом ЛНР, который показал трофейное обмундирование.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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