Подразделения ЛНР освободили крупный химический завод «Заря» в городе Рубежное. Об этом 13 мая заявили в Народной милиции (НМ) республики.

По данным официального представителя НМ ЛНР Ивана Филипоненко, была проведена полная зачистка промзоны. Он уточнил, что украинские военнослужащие предприняли попытку прорыва в один из районов города, однако она была пресечена.

Покидая завод, украинские боевики оставили часть своего оборудования. Корреспондент «Известий» пообщался с бойцом ЛНР, который показал трофейное обмундирование.

Накануне «Известия» рассказали об обстановке в городе. Он отметил, что с утра на заводе оставались боевики. Внутри также находились запасы тротила, которые могли бы уничтожить чуть ли не весь север республики, поэтому с предприятием «аккуратничали».

Тогда же корреспондент «Известий» сообщил, что украинские военные открыли огонь из танка по зданию гимназии в городе Рубежное. В результате обстрела часть помещений была разрушена, информации о пострадавших нет, уточнил он.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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