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Корреспондент «Известий» рассказал об обстановке в Рубежном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В городе Рубежном Луганской Народной Республики (ЛНР) перед восстановлением намерены полностью обезопасить город от атак боевиков. Сейчас опасность исходит с территории завода «Заря». На месте событий побывал военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин.

Он отменил, что на «Заре», заводе по производству взрывчатки, остаются бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), поэтому с предприятием «аккуратничают». Внутри находятся запасы тротила, которые могут уничтожить чуть ли не весь север республики.

Кроме того, журналисты спустились в бомбоубежище, где множество помещений, которые завалены раскладушками, вещами и каким-то хламом. Украинские военные оставили там ботинки, форму, противогазы, сухпайки, боеприпасы.

Днем ранее корреспондент «Известий» рассказал, что украинские военные открыли огонь из танка по зданию гимназии в городе Рубежное. В результате обстрела часть помещений была разрушена, информации о пострадавших нет, уточнил он.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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