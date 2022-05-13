Боец ЛНР показал трофеи после освобождения завода «Заря»

Украинские боевики оставили часть своего оборудования, когда покидали завод «Заря» в городе Рубежный в Луганской Народной Республике. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Как рассказал боец Народной милиции ЛНР с позывным «Фокс», украинские военные оставили дрон и тепловизор.

«Хорошие вещи, нам помогут», — отметил он.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал последствия боев на пороховом заводе «Заря» в Рубежном.

По словам журналиста, боевики оборудовали в здании огневые точки. На кадрах запечатлены последствия ожесточенных боев. На улице осталась сгоревшая бронетехника, а также неразорвавшиеся снаряды.

Кроме того, Зименкин рассказал об обстановке в городе. Он отметил, что с утра на заводе оставались боевики. Внутри также находились запасы тротила, которые могли бы уничтожить чуть ли не весь север республики, поэтому с предприятием «аккуратничали».

Журналисту удалось спуститься в бомбоубежище. Там он увидел множество помещений, заваленных разным хламом и вещами, оставленными националистами — противогазами, сухпайками, формой и боеприпасами.

Ранее в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в результате боев была уничтожена значительная часть живой силы противника. Также были взяты в плен несколько бойцов теробороны Украины, сложивших оружие. Остальные — обратились в бегство.

До этого, 11 мая, Кадыров также заявил, что военнослужащие Луганской Народной Республики совместно с бойцами российского спецподразделения «Ахмат» взяли под контроль два населенных пункта, а также пороховой завод «Заря» в ЛНР.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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