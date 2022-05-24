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Город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил ДНР

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Фото: ТАСС/Александр Гармаев
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Вооруженные силы России и Народная милиция ДНР взяли под оперативный контроль город Светлодарск, ведется зачистка. Об этом 24 мая заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

«Под оперативный контроль наших сил перешел Светлодарск, продолжается зачистка вражеского элемента», — говорится в Telegram-канале штаба.

По его данным, полностью под контролем ДНР находится поселок Мироновский в пригороде Светлодарска.

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Ранее в этот день мэр города Дебальцево Игорь Захаревич сообщил, что на здании светлодарской администрации поднят флаг России.

Союзные войска пошли в наступление на Светлодарск и Лиман. Спецоперация в Донбассе 24 мая
Что происходит в ДНР и ЛНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

Светлодарск находится в 18 км к северу от Дебальцева. С лета 2014 года контролировался Киевом. В Светлодарске расположена одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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