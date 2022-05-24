Город Светлодарск перешел под оперативный контроль сил ДНР

Вооруженные силы России и Народная милиция ДНР взяли под оперативный контроль город Светлодарск, ведется зачистка. Об этом 24 мая заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

«Под оперативный контроль наших сил перешел Светлодарск, продолжается зачистка вражеского элемента», — говорится в Telegram-канале штаба.

По его данным, полностью под контролем ДНР находится поселок Мироновский в пригороде Светлодарска.

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Ранее в этот день мэр города Дебальцево Игорь Захаревич сообщил, что на здании светлодарской администрации поднят флаг России.

Светлодарск находится в 18 км к северу от Дебальцева. С лета 2014 года контролировался Киевом. В Светлодарске расположена одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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