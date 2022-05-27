Силы ЛНР заблокировали украинские войска в Северодонецке

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка, заблокировав их в населенном пункте. Об этом 27 мая «РИА Новости» рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«На данный момент в городе Северодонецке, именно в самом городе, пути отступления украинских войск отрезаны, поскольку там существуют три моста, по которым они могли уйти. Один мост был разрушен, второй не выдержит абсолютно никакой техники, потому что он в аварийном состоянии, а Пролетарский мост наши силы контролируют. Все, кто попытается выйти из населенного пункта, будут уничтожены», — сказал он.

Марочко отметил, что Народная милиция контролирует всю территорию ЛНР.

По его словам, у окруженных украинских военных остается два варианта: сложить оружие или «они будут ликвидированы».

Корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин 27 мая показал захваченные солдатами Вооруженных сил России трофеи, оставленные украинскими военными в ходе отступления под Северодонецком. На брошенных ими позициях удалось обнаружить автоматы, гранатометы, пулеметы и ряд американских ракетных комплексов Javelin.

Накануне командир спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что бойцы этого подразделения спецназа и второй корпус Народной милиции ЛНР уже несколько дней находятся в городе Северодонецк. По его словам, бойцы полумесяцем захватили территорию, начиная от населенного пункта Боровское. Алаудинов уточнил, что они постепенно оттеснили украинские военные формирования вглубь города.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».