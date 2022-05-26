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Подразделения спецназа «Ахмат» и Народная милиция ЛНР вошли в Северодонецк

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Бойцы подразделения спецназа «Ахмат» и второй корпус Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) уже находятся в городе Северодонецк. Об этом 26 мая сообщил помощник главы Чеченской республики по силовому блоку, командир спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Пару дней, как мы находимся в городе Северодонецк и прилегающих населенных пунктах. Мы полумесяцем захватили эту территорию, начиная от населенного пункта Боровское. Частью находимся в городе и в селе», — сказал он.

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Алаудинов уточнил, что они постепенно теснят украинских военные формирования вглубь Северодонецка.

По его словам, проблем у бойцов нет, работа идет хорошо.

В четверг, 26 мая, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал кадры с места активных боевых действий на окраинах Северодонецка.

Он рассказал, как боевики попытались обстрелять позиции российских военнослужащих, но чаще всего снаряды попадали по жилым домам близлежащих населенных пунктов. Военные России и ЛНР в ответ наносили массированные удары по укрепленным районам украинских военных. Завязалась артиллерийская дуэль.

Вооруженные силы Украины отступили с потерями.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 мая рассказал, что российские военнослужащие вошли в город Лисичанск и почти зашли в Северодонецк. В тот же день офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил об оперативном окружении Северодонецка. По его словам, перемещение осуществлялось только по единственному мосту, который также находился под огневым контролем.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой Народной Республики и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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