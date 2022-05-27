Бойцы ВСУ бросили несколько Javelin под Северодонецком

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе отступления под Северодонецком оставляют в окопах западное вооружение. Так, корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин в пятницу, 27 мая, показал захваченные солдатами Вооруженных сил России (ВС РФ) трофеи.

После побега ВСУ на оставленных ими позициях удалось обнаружить автоматы, гранатометы, пулеметы и ряд американских ракетных комплексов Javelin. В кадр попал минимум один из них.

25 мая советник офиса президента Украины Алексей Арестович признал временные успехи со стороны российской армии. По его словам, она успела накопить резервы, поэтому киевские военные находятся в рядах отстающих. Однако, по его словам, ситуацию в корне переломит американский ленд-лиз.

В тот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал оставленные ВСУ немецкие ручные противотанковые гранатометы (РПГ). Как пояснил один из бойцов, в окрестностях после отхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) найдено множество таких орудий, в том числе под балконами домов и в подвалах.

14 мая стало известно, что члены территориальной обороны в городе Голая Пристань Херсонской области сдали оружие и боеприпасы российским военным. Как рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь, схроны оружия были оборудованы на территориях частных домов и прилегающих к ним полях. Было изъято 20 гранат, более 70 снарядов от гранатометов, а также снаряды для артиллерийских установок и стрелковое оружие.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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