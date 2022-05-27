Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Бойцы ВСУ бросили несколько Javelin под Северодонецком

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе отступления под Северодонецком оставляют в окопах западное вооружение. Так, корреспондент телеканала «Известия» Алексей Полторанин в пятницу, 27 мая, показал захваченные солдатами Вооруженных сил России (ВС РФ) трофеи.

После побега ВСУ на оставленных ими позициях удалось обнаружить автоматы, гранатометы, пулеметы и ряд американских ракетных комплексов Javelin. В кадр попал минимум один из них.

Там, за Лиманом: союзные силы продвигаются к Славянску
Освобожден город ДНР, находившийся восемь лет под контролем Киева

25 мая советник офиса президента Украины Алексей Арестович признал временные успехи со стороны российской армии. По его словам, она успела накопить резервы, поэтому киевские военные находятся в рядах отстающих. Однако, по его словам, ситуацию в корне переломит американский ленд-лиз.

В тот же день корреспондент «Известий» Денис Кулага показал оставленные ВСУ немецкие ручные противотанковые гранатометы (РПГ). Как пояснил один из бойцов, в окрестностях после отхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) найдено множество таких орудий, в том числе под балконами домов и в подвалах.

14 мая стало известно, что члены территориальной обороны в городе Голая Пристань Херсонской области сдали оружие и боеприпасы российским военным. Как рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь, схроны оружия были оборудованы на территориях частных домов и прилегающих к ним полях. Было изъято 20 гранат, более 70 снарядов от гранатометов, а также снаряды для артиллерийских установок и стрелковое оружие.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022