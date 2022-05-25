Корреспондент «Известий» показал оставленные украинскими военными немецкие РПГ

Украинские войска при отступлении оставили немецкие ручные противотанковые гранатометы (РПГ). Об этом в среду, 25 мая, рассказал корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага.

Журналист заснял оставленный украинскими военными немецкий RPG-18. Как пояснил один из бойцов, в окрестностях после отхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) найдено множество таких орудий, в том числе под балконами домов и в подвалах.

16 мая Росгвардия изъяла у украинских националистов в Харьковской области вооружение иностранного производства. Как уточняется, среди обнаруженного оружия — ручные польские противотанковые гранатометы RPG-76, чешские RPG-75, шведские противотанковые одноразовые гранатометы AT4, британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW.

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14 мая стало известно, что члены территориальной обороны в городе Голая Пристань Херсонской области сдали оружие и боеприпасы российским военным. Как рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь, схроны оружия были оборудованы на территориях частных домов и прилегающих к ним полях. Было изъято 20 гранат, более 70 снарядов от гранатометов, а также снаряды для артиллерийских установок и стрелковое оружие.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам. 8 апреля она также подчеркнула, что, продолжая обеспечивать Киев дополнительным вооружением, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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