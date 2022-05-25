ВСУ попытались отступить из пригородов Лисичанска. Спецоперация в Донбассе 25 мая

Текстовая трансляция



Публикуем видео работы ударных вертолетов Ка-52 ВКС России по украинским позициям.



Украинские войска 38 раз за сутки обстреливали территорию ДНР, выпустив 292 единицы боеприпасов. Двое мирных жителей ранены, говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК. В результате ночного обстрела получил повреждения ясли-сад в Донецке.



В МИД России предупредили, что отказ ЕС от российской нефти под давлением США в рамках подготовки шестого пакета санкций против России станет самоубийством для стран Евросоюза. «Это суицидальные наклонности. Это могут позволить себе люди, которые не обладают мышлением, а эксперты и экспертиза в ЕС присутствует. И они прекрасно понимают, что это коллективное самоубийство», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что украинские боевики пытаются отступить из пригородов Лисичанска Приволье и Шипиловка. «Местные жители сообщают, что вчера вечером и ночью часть украинских боевиков пыталась скрытно покинуть городок Приволье и село Шипиловка - это все пригород Лисичанска», – сообщил он.



«Известия» публикуют видео работы российских связистов в Донбассе.



Украинские войска утром обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив 10 мин калибром 120 мм. Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК.



Евросоюз в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 млрд евро, пишет утром в среду агентство ДПА со ссылкой на данные Еврокомиссии.



В ЕС пытаются разработать общий механизм конфискации российских активов и их передачи Украине, однако это может привести к долгосрочным негативным последствиям для самого Евросоюза, считают опрошенные «Известиями» эксперты.