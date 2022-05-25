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ВСУ попытались отступить из пригородов Лисичанска. Спецоперация в Донбассе 25 мая

Что происходит в ДНР и ЛНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Военная спецоперация на Украине идет 90-й день. Союзные силы взломали «Светлодарскую дугу», крупный украинский укрепленный район недалеко от луганского города, а войска ДНР при поддержке ВС России продвигаются к Красному Лиману под Славянском. Тем временем, на Западе продолжают думать, как продолжить санкционное давление на Россию и, в частности, распорядиться заблокированными российскими активами – и надеются передать их Украине. Главное об обстановке Донецкой и Луганской народных республик, Украины и событиях вокруг — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:15
Публикуем видео работы ударных вертолетов Ка-52 ВКС России по украинским позициям.
Сегодня, 09:06
Украинские войска 38 раз за сутки обстреливали территорию ДНР, выпустив 292 единицы боеприпасов. Двое мирных жителей ранены, говорится в заявлении представительства ДНР в СЦКК. В результате ночного обстрела получил повреждения ясли-сад в Донецке.
Сегодня, 09:01
В МИД России предупредили, что отказ ЕС от российской нефти под давлением США в рамках подготовки шестого пакета санкций против России станет самоубийством для стран Евросоюза. «Это суицидальные наклонности. Это могут позволить себе люди, которые не обладают мышлением, а эксперты и экспертиза в ЕС присутствует. И они прекрасно понимают, что это коллективное самоубийство», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сегодня, 08:29
Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что украинские боевики пытаются отступить из пригородов Лисичанска Приволье и Шипиловка. «Местные жители сообщают, что вчера вечером и ночью часть украинских боевиков пыталась скрытно покинуть городок Приволье и село Шипиловка - это все пригород Лисичанска», – сообщил он.
Сегодня, 08:27
«Известия» публикуют видео работы российских связистов в Донбассе.
Сегодня, 08:26
Украинские войска утром обстреляли Ясиноватую в ДНР, выпустив 10 мин калибром 120 мм. Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК.
Сегодня, 08:24
Евросоюз в рамках санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму около 10 млрд евро, пишет утром в среду агентство ДПА со ссылкой на данные Еврокомиссии.
Сегодня, 08:23
В ЕС пытаются разработать общий механизм конфискации российских активов и их передачи Украине, однако это может привести к долгосрочным негативным последствиям для самого Евросоюза, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
Сегодня, 08:19
Накануне союзные силы взломали оборону ВСУ на «Светлодарской дуге», этот укрепрайон силы Народной милиции ЛНР в 2015 году прорвать не смогли. О продвижении союзных войск 24 мая подробнее читайте в материале материале «Известий».
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