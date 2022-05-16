Росгвардия изъяла у националистов в Харьковской области иностранное вооружение

Росгвардия изъяла у украинских националистов в Харьковской области вооружение иностранного производства. Об этом ведомство сообщило 16 мая.

«В результате разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области спецназовцы обнаружили и изъяли стрелковое и иное вооружение иностранного производства — противотанковые комплексы, ручные гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы», — отметили в ведомстве.

Как уточняется, среди обнаруженного оружия — ручные польские противотанковые гранатометы RPG-76, чешские RPG-75, шведские противотанковые одноразовые гранатометы AT4, британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW.

Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны НАТО продолжать наращивать поставки военной помощи Украине. По его словам, члены НАТО уже предоставили военную помощь киевскому режиму на миллиарды долларов и подготовили десятки тысяч украинских военных.

Днем ранее главы министерств иностранных дел «Большой семерки» в ходе встречи пришли к выводу, что нужно и дальше поставлять оружие Киеву «до тех пор, пока это будет необходимо».

14 мая стало известно, что члены территориальной обороны в городе Голая Пристань Херсонской области сдали оружие и боеприпасы российским военным. Как рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китраря, схроны оружие были оборудованы на территориях частных домов и прилегающих к ним полях. Было изъято 20 гранат, более 70 снарядов от гранатометов, а также снаряды для артиллерийских установок и стрелковое оружие.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции». Ранее, 8 апреля, она также подчеркнула, что, продолжая обеспечивать Киев дополнительным вооружением, НАТО ведет дело к затягиванию конфликта.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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