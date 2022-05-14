Члены теробороны под Херсоном сдали российским военным оружие

Члены территориальной обороны в городе Голая Пристань Херсонской области в субботу, 14 мая, приняли решение сдать оружие и боеприпасы российским военным.

По словам корреспондента «Известий» Леонида Китраря, военным РФ показали тайники с арсеналом. Схроны оружие были оборудованы на территориях частных домов и прилегающих к ним полях.

Российские военные изъяли 20 гранат, более 70 снарядов от гранатометов, а также снаряды для артиллерийских установок и стрелковое оружие.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные Силы РФ уничтожили два склада боеприпасов украинских войск в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 украинских беспилотников.

Также в субботу Минобороны РФ показало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе спецоперации по защите Донбасса. По данным ведомства, личный состав подразделений ВДВ в ходе наступательных действий уничтожил огневые точки противника.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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