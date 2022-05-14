ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов украинских войск

Вооруженные Силы РФ уничтожили два склада боеприпасов украинских войск в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой Народной Республики. В результате ударов уничтожены до 100 националистов, выведены из строя 23 единицы военной техники», — говорится в сообщении.

ВС РФ нанесли оперативно-тактической и армейской авиацией поражение 43-м районам сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), также ракетными войсками и артиллерией в течение ночи произвели сокрушительный удар по 18 пунктам управления, 543 районам сосредоточения живой силы и военной техники, складу боеприпасов в районе населенного пункта Любомировка Херсонской области и 23 артиллерийским подразделениям ВСУ.

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