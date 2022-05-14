Прямой эфир
Общество
Авачинскую бухту на Камчатке очистили от нефтепродуктов
Мир
Байден призвал усилить охранные меры в США из-за роста преступности
Мир
Ким Чен Ын назвал COVID-19 крупнейшим потрясением в истории КНДР
Мир
США и АСЕАН призвали немедленно прекратить боевые действия на Украине
Мир
Премьер-министр Новой Зеландии заболела коронавирусом
Мир
Вице-канцлер ФРГ заявил о способности страны пережить зиму без газа РФ
Общество
Госпожнадзор проверит предрасположенные к пожарам населенные пункты
Происшествия
Под Тюменью эвакуируют людей из-за приближающегося лесного пожара
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 мая
Наука
В Самаре создали роботизированный комплекс для спасения космонавтов
Мир
В Швейцарии создали экзоскелет для реабилитации после травм
Сюжет:

МО РФ опубликовало кадры работы подразделений ВДВ на спецоперации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России показало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе спецоперации по защите Донбасса.

По данным ведомства, личный состав подразделений ВДВ в ходе наступательных действий уничтожил огневые точки противника.

«Штурм опорных пунктов противника ведется при огневой поддержке расчетов минометов, экипажей БМД», — рассказали в оборонном ведомстве.

Время нервов: почему май станет решающим для ВСУ в Донбассе
Украинское командование стягивает туда все свои оставшиеся резервы

Уточняется, что огнем пулеметных расчетов также ведется подавление снайперских позиций.

Накануне официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что военнослужащие Воздушно-космических войск (ВКС) России уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области.

Он также отметил, что в результате ударов уничтожено более 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники.

Ранее, 11 мая, в Минобороны показали, как военные осуществили огневые удары по опорному пункту украинских военных, после того как личный состав противотанкового подразделения ВДВ выдвинулся в заданный для этого район. Десантники уничтожили опорные точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из противотанкового управляемого вооружения, переносных ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022