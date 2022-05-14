МО РФ опубликовало кадры работы подразделений ВДВ на спецоперации

Минобороны России показало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе спецоперации по защите Донбасса.

По данным ведомства, личный состав подразделений ВДВ в ходе наступательных действий уничтожил огневые точки противника.

«Штурм опорных пунктов противника ведется при огневой поддержке расчетов минометов, экипажей БМД», — рассказали в оборонном ведомстве.

Уточняется, что огнем пулеметных расчетов также ведется подавление снайперских позиций.

Накануне официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что военнослужащие Воздушно-космических войск (ВКС) России уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области.

Он также отметил, что в результате ударов уничтожено более 300 националистов, выведены из строя 37 единиц военной техники.

Ранее, 11 мая, в Минобороны показали, как военные осуществили огневые удары по опорному пункту украинских военных, после того как личный состав противотанкового подразделения ВДВ выдвинулся в заданный для этого район. Десантники уничтожили опорные точки Вооруженных сил Украины (ВСУ) из противотанкового управляемого вооружения, переносных ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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