Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович 25 мая признал, что российская армия добивается успехов.

«Российская сторона успела накопить резервы раньше, чем мы. Они ускоренно очень это делают — использовали все возможные силы и средства централизованного государства. И мы сейчас отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Возможным делает возврат российской армии на север нашей страны, усиление давления по линии Херсон — Запорожье», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин LIVE».

Он также указал на «очень сильный раскол в украинском обществе», вызванный усталостью от конфликта с Россией. Арестович сообщил о том, что ситуация кардинально изменится с приходом американского ленд-лиза, то есть через месяц-полтора.

26 мая Арестович обвинил ФРГ в поражениях ВСУ. По его словам, Германия затягивает процесс передачи вооружений Киеву. Профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока пояснила, что в бундестаге не заинтересованы в победе Украины, поскольку там стремятся к тесным отношениям с Россией.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив у себя в профиле в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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