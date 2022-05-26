Арестович признал успех российской армии
Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович 25 мая признал, что российская армия добивается успехов.
«Российская сторона успела накопить резервы раньше, чем мы. Они ускоренно очень это делают — использовали все возможные силы и средства централизованного государства. И мы сейчас отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой. Возможным делает возврат российской армии на север нашей страны, усиление давления по линии Херсон — Запорожье», — заявил Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин LIVE».
Он также указал на «очень сильный раскол в украинском обществе», вызванный усталостью от конфликта с Россией. Арестович сообщил о том, что ситуация кардинально изменится с приходом американского ленд-лиза, то есть через месяц-полтора.
26 мая Арестович обвинил ФРГ в поражениях ВСУ. По его словам, Германия затягивает процесс передачи вооружений Киеву. Профессор Университета Яна Кохановского Павел Сорока пояснила, что в бундестаге не заинтересованы в победе Украины, поскольку там стремятся к тесным отношениям с Россией.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал скорость поставок немецкого оружия Киеву. Сделал он это, выложив у себя в профиле в Twitter фотографию улитки с приклеенным к ее панцирю патроном.
Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».