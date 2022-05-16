Освобождая Донбасс: войска России и ЛНР ведут бои в районе Северодонецка

К 15 мая войскам Луганской Народной Республики удалось взять поселок Тошковское к югу от Северодонецка и Лисичанска — последней агломерации, находящейся под контролем украинских формирований. По мнению экспертов, это создает угрозу окружения крупного узла обороны ВСУ. Кроме того, украинские силы несут серьезные потери на этом направлении. После полной зачистки Рубежного и Воеводовки союзные войска вышли к окраинам Северодонецка, а в Мариуполе тем времнем началось разминирование морского порта и освобождение фарватера от затопленных ВСУ судов.

Наступление продолжается

Вооруженные силы РФ в воскресенье, 15 мая, продолжили специальную военную операцию на Украине. По данным Народной милиции ЛНР, при содействии российских войск удалось взять посёлок Тошковское к югу от Северодонецка и Лисичанска. В ДНР продолжается наступление на город Новгородское (Нью-Йорк).

— Взятие в ЛНР Тошковки — крупный успех, который делает реальной угрозу окружения Лисичанска и Северодонецка, — сказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — С противоположной стороны тоже есть продвижение. После полной зачистки Рубежного и Воеводовки союзные силы вышли к окраинам Северодонецка. Сегодня ВСУ взорвали там два железнодорожных моста, понимая невозможность удержаться на них. Но вряд ли этим удастся остановить наступление, так как препятствие там далеко не такое серьёзное, как река Северский Донец.

Освобождая Донбасс: Военнослужащие Народной милиции ЛНР на территории занятого ими 29-го блокпоста, который открыл путь на крупный город Лисичанск Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Под угрозой, считает эксперт, оказались и украинские позиции в Артемовске, который служит важным узлом дорог и главным перевалочным пунктом для снабжения группировки ВСУ в Северодонецке и Лисичанске. В его сторону после взятия города Попасная продвигается союзная группировка.

В Мариуполе началось разминирование морского порта и освобождение фарватера от затопленных ВСУ судов. Завершить работы планируется к 25 мая, сообщил военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин. Уже извлечен из воды украинский бронекатер «Лубки», который занимался минированием акватории и был потоплен.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики, — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Оперативно-тактическая и армейская авиации атаковали 32 района сосредоточения войск ВСУ. Также были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в Шпилевке Сумской области.

Ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения войск, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате ударов уничтожены до 150 солдат противника, выведены из строя 26 единиц военной техники, заявили в Минобороны.

Освобождая Донбасс: Военнослужащие в морском порту Мариуполя Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

По данным российского военного ведомства, средства противовоздушной обороны сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новотроицкое, Владимировка, Петровское, Луганское в ДНР, Епифановка, Кудряшовка, Верхняя Дуванка в ЛНР, Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Соленое Харьковской области и над островом Змеиный в Черном море.

Кроме того, в районе Степного в Херсонской области перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а у населенных пунктов Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

— С начала проведения специальной военной операции уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 879 беспилотных летательных аппаратов, 306 зенитных ракетных комплексов, 3098 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1525 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2934 единицы специальной военной автомобильной техники, — сообщил генерал-майор Игорь Конашенков.

Инженерная разведка

В воскресенье в Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность. Взвод старшего лейтенанта Сергея Мурашкина обеспечивал безопасный проход российских подразделений. Во время следования по маршруту российские военные обнаружили диверсионную группу. Старшим лейтенантом Мурашкиным было принято решение внезапно атаковать противника, открыв прицельный огонь. Оставшиеся в живых диверсанты сложили оружие и сдались в плен.

Среди пленных оказался артиллерийский корректировщик, который впоследствии раскрыл местоположение артиллерийских средств националистов. В результате авиаудара по заданному району было уничтожено шесть самоходных артиллерийских установок, два БТР и четыре пикапа с установленными на них минометами. Самоотверженные действия старшего лейтенанта Сергея Мурашкина и его подчиненных позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских вооруженных сил, сообщили в Минобороны.

Освобождая Донбасс: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Группа разминирования, которой руководил старший лейтенант Дмитрий Торсунов, проводила инженерную разведку и разминирование дорог около одного из населенных пунктов. В ходе выполнения боевых задач группой было обнаружено и обезврежено более 50 противотанковых мин. Продвигаясь по участку местности, Дмитрий Торсунов обнаружил вражеские заграждения из поваленных деревьев, опутанных колючей проволокой, за которыми находилась позиции радикалов. Несмотря на их численное превосходство, российские саперы вступили в бой не раздумывая.

Как отметили в Минобороны, высокие командные качества старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова, а также отличное знание тактики ведения боя способствовали тому, что группа боевиков понесла большие потери и была вынуждена отступить, бросив оружие и боеприпасы. Группа Дмитрия Торсунова продолжила выполнять задачи, обезвредив и уничтожив еще 20 противотанковых мин. В ходе их умелых действий маршрут движения был очищен от мин и заграждений, что способствовало освобождению населенного пункта от вооруженных формирований боевиков.



Рядовой Александр Юдаев в составе батальонно-тактической группы мотострелков обеспечивал оборону освобожденного населенного пункта. Противник раз за разом пытался прорвать оборонительные рубежи и вернуть город под свой контроль.

Отражая атаки радикалов на одном из направлений обороны, рядовой Юдаев огнем из гранатомета наносил существенный урон прорывающимся боевикам. В течение дня группа мотострелков отразила несколько атак противника, нанеся ему значительный урон. С наступлением вечера боевики приступили к наступлению, сопровождая его массированным артиллерийским и минометным огнем. В результате разорвавшегося рядом минометного снаряда Александр получил осколочное ранение, но не вышел из боя, продолжив гранатометным огнем уничтожать противника. Благодаря мужественным и самоотверженным действиям рядового Александра Юдаева российские мотострелки сдержали натиск превосходящих сил противника, удержав оборону до прибытия подкрепления, после чего перешли в контрнаступление и разбили врага.