Экономист оценил возможности ЕС заменить российский газ на африканский

Без двукратного увеличения текущего уровня финансирования мировой рынок не получит существенного роста объемов газа из Африки. Об этом в среду, 1 июня, заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, в ситуации сокращения или полной остановки поставок газа из России в европейские страны Евросоюз будет искать новые источники сырья. Африка считается «бездонным источником» полезных ископаемых, однако ее ресурсный потенциал не так велик, уточнил Колобанов.

По оценке компании BP, в Африке запасы в 2020 году составляли около 13 трлн куб. м газа, что составляет 7% от общемировых. Основные запасы газа в Африке сосредоточены в Алжире (18% от совокупных по Африке), Египте (17%), Ливии (11%) и Нигерии (43%), отмечает «Газета.Ru».

Как пояснил экономист, большой ресурсный потенциал также имеет Мозамбик — он и рассматривается Международным энергетическим агентством (МЭА) в качестве основного источника добычи газа на континенте.

«Однако основные газовые запасы этой страны расположены на глубоководном шельфе, что усложняет и удорожает разработку и освоение месторождений», — рассказал Колобанов.

Также он подчеркнул, что континент активно развивается и увеличивает свое энергопотребление, поэтому экспортный потенциал может вырасти не столь значительно. Кроме того, по словам эксперта, Евросоюзу необходимо будет потратить минимум 3–5 лет на строительство экспортной инфраструктуры, а также учитывать большие сроки обустройства морских месторождений.

30 мая CNN Business сообщало, что борьба Европы за поиск альтернатив российскому газу ставит мир на грань дефицита энергии будущей зимой, причем наихудшие последствия, скорее всего, постигнут наиболее уязвимые экономики Азии.

29 мая Колобанов заявил, что Европа не сможет быстро заместить поставки российского газа дополнительными объемами сжиженного природного газа. Критическое для европейских стран положение может сложиться уже к зиме этого года.

2 мая агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует обратиться к Африке с просьбой о замене импорта российского газа. По его данным, Европейский союз будет стремиться активизировать сотрудничество с африканскими странами, чтобы помочь заменить импорт российского природного газа и снизить зависимость от Москвы почти на две трети объема в этом году.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

Ряд стран продолжает ужесточать санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Кремле отмечали, что спецоперация преследует цели демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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