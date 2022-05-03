Bloomberg узнало о намерении ЕС сотрудничать с Африкой в энергосфере

Евросоюз (ЕС) планирует обратиться к Африке с просьбой о замене импорта российского газа, сообщило в понедельник, 2 мая, агентство Bloomberg.

По его данным, Европейский союз будет стремиться активизировать сотрудничество с африканскими странами, чтобы помочь заменить импорт российского природного газа и снизить зависимость от Москвы почти на две трети объема в этом году.

Страны Африки, в частности, Нигерия, Сенегал и Ангола, располагают значительным потенциалом и запасами сжиженного природного газа (СПГ), согласно проекту документа ЕС, с которым ознакомилось Bloomberg.

Сообщение о внешнем энергетическом взаимодействии должно быть принято Европейской комиссией в конце этого месяца в рамках пакета мер по реализации плана блока по сокращению энергетической зависимости от России.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

28 марта вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны «большой семерки» (G7) отказались оплачивать газ российскими рублями. По его словам, государства — члены альянса готовы к различным сценариям, в том числе к остановке поставок российского газа. Он заявил, что платежи в рублях за энергоносители неприемлемы и власти ФРГ намерены призывать компании не выполнять данное требование Москвы.

В тот же день стало известно, что итальянская нефтегазовая компания Eni не будет оплачивать поставки российского газа в рублях, поскольку у нее нет такой возможности. По словам главы компании Клаудио Дескальци, для Рима альтернативой российскому газу могут стать поставки из Африки.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. Он подчеркнул, что поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

За несколько дней до начала спецоперации ситуация в регионе значительно обострилась. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в Россию.

Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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