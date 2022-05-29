Эксперт предрек Европе холодную зиму без российского газа

Европа не сможет быстро заместить поставки российского газа дополнительными объемами сжиженного природного газа. Критическое для европейских стран положение может сложиться уже к зиме этого года, заявил в воскресенье, 29 мая, заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.

«2022 год и зиму 2023 года без российского газа Европа точно не проживет. Так быстро заместить потребности с помощью СПГ не получится, даже если не учитывать, что в мире свободного СПГ не так и много», — сказал Колобанов «РИА Новости».

Сейчас, как полагает эксперт, можно ожидать, что европейцы снизят потребление российского трубопроводного газа в текущем году примерно на 30 млрд куб. м. О завершении перебалансировки — уменьшении прокачки из России и росте поставок из других стран, — по его мнению, можно будет говорить не ранее 2024–2025 годов. При этом только установка и подключение к газотранспортным системам плавучих регазификационных терминалов займут не менее полугода.

В пятницу, 27 мая, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон рассказала о планах Европейского союза на случай полного прекращения поставок газа из России. По ее словам, в настоящее время ЕС прорабатывает возможность увеличения поставок газа из Израиля через территорию Египта, а также продолжает свои контакты с Алжиром.

На этой же неделе еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер отметила, что зависимость стран ЕС от поставок российского газа является следствием их жадности. Она уточнила, что ошибка европейских стран заключалась в том, что они хотели получать дешевый газ из России, а теперь «получили своего рода урок», так как безопасность поставок имеет свою цену.

Ранее, 14 мая, глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм сказал, что прекращение поставок российского газа будет иметь разрушительные для страны последствия. По его словам, при введении эмбарго на энергоресурсы из России целому ряду немецких предприятий пришлось бы остановить производство.

В тот же день ЕК распространила новый регламент, согласно которому европейские импортеры смогут и впредь платить за российский газ, не нарушая наложенных на Москву санкций. При этом некоторые страны смутило отсутствие конкретных указаний по открытию счетов в рублях.

Между тем, как сообщало в этом месяце агентство Bloomberg, уже 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в соответствии с условиями Москвы.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Президент РФ Владимир Путин отмечал в апреле, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.