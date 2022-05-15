В Германии назвали катастрофой прекращение поставок газа из России

Прекращение поставок российского газа будут иметь разрушительные для страны последствия. Такое мнение в субботу, 14 мая, выразил глава германского промышленного союза Зигфрид Русвурм в интервью газете Bild am Sontag.

«К настоящему моменту последствия прекращения поставок российского газа были бы катастрофическими. Мы должны исходить из того, что при нехватке таких объемов газ больше вообще бы не поступал в конечные разветвления нашей газопроводной системы», — сказал он.

По его словам, при введении эмбарго на энергоресурсы из России целому ряду немецких предприятий пришлось бы остановить производство.

Ранее в этот день вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия может пережить ближайшую зиму без российских энергоносителей, если заполнит газохранилища и будет экономить топливо. Он также отметил, что промышленности и частным лицам понадобится сократить потребление энергии на приемлемые 10% во избежание энергетического кризиса.

Накануне Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что энергобезопасность Германии обеспечена, так как страна компенсирует закупками на европейском рынке недостающие объемы поставок газа.

При этом 12 мая Хабек заявил, что Германия на данный момент не готова к введению полного эмбарго на поставки российского газа.

Кроме того, 11 мая он сообщил, что Германия рассчитывает на восстановление транзита энергоносителей через Украину в полном объеме.

В тот же день стало известно, что объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились за день почти на 25%, они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов. При этом «Газпром» заявил, что Киев оставил для транзита российского газа в Европу только один вход, из-за чего надежность газоснабжения существенно снизится. 12 мая украинская сторона отклонила заявку российской компании на транзит через ГИС «Сохрановка».

11 мая РФ утвердила ответные меры на санкции ЕС И США. Правительство опубликовало перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В список вошли организации из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. Среди них в том числе бывшие европейские «дочки» «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.