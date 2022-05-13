В ФРГ заявили о стабильном обеспечении страны газом

Энергобезопасность Германии обеспечена, страна компенсирует закупками на европейском рынке недостающие объемы поставок газа. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ.

«Недостающие через украинский транзит объемы в настоящее время компенсируются более высокими потоками, особенно из Норвегии и Нидерландов», — говорится в сообщении.

Накануне глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия на данный момент не готова к введению полного эмбарго на поставки российского газа. Он добавил, что страна готова рассмотреть нефтяное эмбарго в отношении России.

11 мая стало известно, что объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились за день почти на 25%. При этом «Газпром» заявил, что Киев оставил для транзита российского газа в Европу только один вход, из-за чего надежность газоснабжения существенно снизится.