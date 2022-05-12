Прямой эфир
Сюжет:

В ФРГ заявили о неготовности страны к полному эмбарго на газ из России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия на данный момент не готова к введению полного эмбарго на поставки российского газа. Об этом в четверг, 12 мая, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

Осень не хочется: как Германия готовится к нехватке топлива
Газовые хранилища страны на сегодняшний день заполнены только на 29%

«Мы не можем ввести в настоящее время газовое эмбарго <…> Если произойдет обратное, что российские поставки выпадут, наши газохранилища заполнены на 40%. Через европейские терминалы СПГ поставляются другие объемы», — заявил Хабек.

Он добавил, что Германия готова рассмотреть нефтяное эмбарго в отношении России.

Накануне глава немецкого минэнерго говорил, что Германия рассчитывает на восстановление транзита энергоносителей через Украину в полном объеме. Он заверил, что поставки газа через другие маршруты остаются стабильными.

В тот же день стало известно, что объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились за день почти на 25%, они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов. При этом «Газпром» заявил, что Киев оставил для транзита российского газа в Европу только один вход, из-за чего надежность газоснабжения существенно снизится. 12 мая украинская сторона отклонила заявку российской компании на транзит через ГИС «Сохрановка».

11 мая РФ утвердила ответные меры на санкции ЕС И США. Правительство опубликовало перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В список вошли организации из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. Среди них в том числе бывшие европейские «дочки» «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022