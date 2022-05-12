В ФРГ заявили о неготовности страны к полному эмбарго на газ из России

Германия на данный момент не готова к введению полного эмбарго на поставки российского газа. Об этом в четверг, 12 мая, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

«Мы не можем ввести в настоящее время газовое эмбарго <…> Если произойдет обратное, что российские поставки выпадут, наши газохранилища заполнены на 40%. Через европейские терминалы СПГ поставляются другие объемы», — заявил Хабек.

Он добавил, что Германия готова рассмотреть нефтяное эмбарго в отношении России.

Накануне глава немецкого минэнерго говорил, что Германия рассчитывает на восстановление транзита энергоносителей через Украину в полном объеме. Он заверил, что поставки газа через другие маршруты остаются стабильными.

В тот же день стало известно, что объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились за день почти на 25%, они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов. При этом «Газпром» заявил, что Киев оставил для транзита российского газа в Европу только один вход, из-за чего надежность газоснабжения существенно снизится. 12 мая украинская сторона отклонила заявку российской компании на транзит через ГИС «Сохрановка».

11 мая РФ утвердила ответные меры на санкции ЕС И США. Правительство опубликовало перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В список вошли организации из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. Среди них в том числе бывшие европейские «дочки» «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.