В «Газпроме» заявили об ограничении Украиной ходов для поставок газа в Европу

Украина оставила для транзита российского газа в Европу только один вход, из-за чего надежность газоснабжения существенно снизится. Об этом заявили в «Газпроме» 11 мая.

Как сообщили в компании, «Газпром» получил 10 мая официальное уведомление от «Оператора Газотранспортной системы Украины» о том, что украинская сторона, «ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства», прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС «Сохрановка» с 11 мая.

«Оператор ГТСУ предлагает перенести все объемы транзита на ГИС «Суджа». Одновременно поступило уведомление от НАК «Нафтогаз Украины» о том, что в случае продолжения подачи газа с российской стороны на ГИС «Сохрановка» соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины», — рассказали в компании.

При этом в «Газпроме» отметили, что не получили каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора.

«Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС «Сохрановка» и КС «Новопсков» и продолжают это делать, транзит через «Сохрановку» обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет. Перенос объемов на ГИС «Суджа», исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30.12.2019, и украинской стороне это хорошо известно», — добавили в компании.

Также в компании отметили, что «Газпром» перед европейскими потребителями полностью выполняет все свои обязательства и поставляет газ для транзита в соответствии с контрактом и операторским соглашением.

«Услуги по транзиту (украинской ГТС. — «Известия») полностью оплачены», — подчеркнули в «Газпроме».

Еще 3 мая в «Газпроме» сообщили о сохранении уровня заявок на транзит газа через Украину.

Как заявил «Известиям» ранее в этот же день ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков, Украина шантажирует Евросоюз, объявив о прекращении транзита газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. Кроме того, таким образом Киев экономит газ, отказываясь снабжать территории, которые не находятся у него под контролем, отметил эксперт.