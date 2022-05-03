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В «Газпроме» сообщили о сохранении уровня заявок на транзит газа через Украину

«Газпром»: заявки на транзит газа через Украину сохраняются на уровне 98,96 млн куб. м
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«Газпром» подает газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

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«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей — 98,96 млн куб. м на 3 мая», — сказал он журналистам.

Днем ранее заявки европейских потребителей на российский газ также сохранялись на уровне 98,96 млн куб. м.

30 апреля Куприянов заявил, что Европа увеличивает заявки на поставку российского газа, несмотря на наступление выходных: в субботу этот показатель составил 71,7 млн куб. м, хотя в пятницу объем заявок составлял 65,4 млн куб. м.

Максимальные показатели по заявкам со стороны европейских стран наблюдались в начале марта, тогда их объем составлял до 109,6 млн куб. м.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, а 31 марта подписал соответствующий указ. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации по защите мирных жителей Донбасса. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

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