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Вице-канцлер ФРГ заявил о способности страны пережить зиму без газа РФ

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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Германия может пережить ближайшую зиму без российских энергоносителей, если заполнит газохранилища и будет экономить топливо. Об этом в субботу, 14 мая, заявил вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

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«Если к концу года у нас будут полные хранилища, если два из четырех наших арендованных плавучих танкеров СПГ будут подключены к сети, если мы будем значительно экономить на энергии, то сможем в какой-то степени пережить зиму без поставок российского газа», — сказал он в интервью с WirtschaftsWoche.

Для того чтобы избежать энергетического кризиса, промышленности и частным лицам понадобится сократить потребление энергии на приемлемые 10%. Тем не менее вице-канцлер был вынужден признать, что даже в таком случае к концу зимы цены на газ останутся предельно высокими, а запасы топлива с высокой вероятностью будут исчерпаны.

Днем ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что Германия компенсирует недостающие объемы поставок газа закупками на европейском рынке. Таким образом предполагается смягчить последствия закрытия украинского транзита.

Между тем, как пояснил накануне Роберт Хабек, Германия на данный момент не готова к введению полного эмбарго на российский газ. Он добавил, что страна готова рассмотреть ограничения на поставки нефти из РФ.

Накануне глава немецкого минэнерго говорил, что Германия рассчитывает на восстановление транзита энергоносителей через Украину в полном объеме. Он заверил, что поставки газа через другие маршруты остаются стабильными.

В тот же день стало известно, что объемы газа, поступающего в ФРГ через Украину, сократились за день почти на 25%, они компенсируются за счет поставок из Норвегии и Нидерландов. При этом «Газпром» заявил, что Киев оставил для транзита российского газа в Европу только один вход, из-за чего надежность газоснабжения существенно снизится. 12 мая украинская сторона отклонила заявку российской компании на транзит через ГИС «Сохрановка».

11 мая РФ утвердила ответные меры на санкции ЕС И США. Правительство опубликовало перечень из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В список вошли организации из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из США и Сингапура. Среди них в том числе бывшие европейские «дочки» «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

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