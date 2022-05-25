Еврокомиссар назвала зависимость ЕС от российского газа следствием жадности

Зависимость стран Евросоюза (ЕС) от поставок российского газа является следствием их жадности. Такое мнение 25 мая озвучила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

«Говорить о наивности нет смысла. На самом деле мы были жадными. Мы хотели дешевый газ из России, дешевую рабочую силу из Китая, дешевые микропроцессоры из Тайваня. Мне кажется, нам стоит усвоить урок: безопасность поставок имеет свою цену, но она также дает преимущества, а именно предсказуемость и спокойствие», — приводит ее слова итальянская газета Il Sole 24 Ore.

Она добавила, что ЕС реагирует на текущие события, поэтому цифровой и зеленый переход ускорились, отмечает «Газета.Ru».

Реклама

23 мая стало известно, что в рейтинге стран по дешевизне газа для населения Россия заняла второе место. Лидером оказался Казахстан. Согласно исследованию, в Казахстане газ стоит 4,1 рубля за 1 куб. м. Российская стоимость составляет 6,7 рубля за 1 куб. м. Третье место рейтинга досталось Белоруссии, где газ на три рубля дороже, чем в России.

22 мая обозреватель французской газеты Le Monde diplomatique Акрам Белкаид высказал мнение, что в долгосрочной перспективе альтернативы российским поставщикам природного газа в странах Европы не существует.

14 мая глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм сказал, что прекращение поставок российского газа будет иметь разрушительные для страны последствия. По его словам, при введении эмбарго на энергоресурсы из России целому ряду немецких предприятий пришлось бы остановить производство.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Для продолжения поставок газа иностранные покупатели должны открыть специальные рублевые и валютные счета типа «К» в Газпромбанке.