Эксперты предрекли дефицит энергоресурсов из-за отказа ЕС от топлива РФ

Борьба Европы за поиск альтернатив российскому газу ставит мир на грань дефицита энергии будущей зимой, причем наихудшие последствия, скорее всего, постигнут наиболее уязвимые экономики Азии, сообщает CNN Business.

«Если Евросоюз сможет «резко сократить» зависимость от российского газа — он планирует сократить потребление на 2/3 к концу года — мировой спрос на сжиженный природный газ (СПГ) превысит предложение на 26 млн т к концу 2022 года, согласно недавнему анализу консалтинговой компании Rystad Energy. Это соответствует почти 7% мирового спроса на СПГ в прошлом году, или примерно 25-дневному запасу. Как отметили в докладе, Европа, отказавшись от российского газа, дестабилизировала весь мировой рынок СПГ», — говорится в материале, опубликованном в понедельник, 30 мая.

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