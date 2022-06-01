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Хакеры RaHDIt обнародовали данные 700 сотрудников СБУ

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Хакеры из группы RaHDIt взломали и обнародовали персональную информацию 700 сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Общественность увидела фотографии, адреса, номера телефонов украинских «безопасников».

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С начала специальной военной операции по защите населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля, группа RaHDIt ведет информационный ресурс «Немезида», где и была выложена информация о сотрудниках украинской Службы безопасности.

«РИА Новости» со ссылкой на сотрудника российской спецслужбы сообщается, что в доступ попали еще и некоторые хобби. К примеру, несколько человек посещали свингерские вечеринки, искали в соцсетях сексуальных партнеров-мужчин и интересовались азартными играми. А некоторые имели судимость за незаконное употребление и хранение наркотиков.

Новость дополняется.

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