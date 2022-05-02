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Росгвардия нашла схрон с гранатометами украинских диверсантов под Харьковом

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Росгвардейцы, которые принимают участие в спецоперации по защите Донбасса, нашли на оставленных позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области гранатометы западного производства. Об этом 2 мая с места событий сообщает корреспондент телеканала «Известия» Даниил Левин.

Как рассказал сотрудник Росгвардии, найдены были гранатометы «Сократ» и Javelin. Их украинские националисты успели отстрелять.

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«Также в ходе проведения адресных мероприятий в одном из домов были обнаружены коктейли Молотова и форма одежды иностранного производства, которые были заранее подготовлены для проведения диверсионных мероприятий», — сказал боец оперативного подразделения Росгвардии.

Ранее в этот день сообщалось, что росгвардийцы помогли Вооруженным силам (ВС) РФ уничтожить украинскую танковую группу и склады ВСУ в Харьковской области.

Кроме того, под прикрытием сотрудников Росгвардии российские артиллеристы вели огонь по пунктам управления и огневым позициям и районам сосредоточения ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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