Росгвардейцы помогли ВС РФ уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области

Росгвардийцы помогли Вооруженным силам (ВС) РФ уничтожить украинскую танковую группу и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает пресс-служба Росгвардии.

«Военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи по охране и обороне районов сосредоточения артиллерии и реактивных систем залпового огня ВС России, обеспечили нанесение ими ударов по военной инфраструктуре ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.

Таким образом были уничтожены склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковая группа ВСУ, отмечает «Газета.Ru».

Кроме того, под прикрытием сотрудников Росгвардии российские артиллеристы вели огонь по пунктам управления и огневым позициям и районам сосредоточения ВСУ.

1 мая сообщалось, что Росгвардия за неделю задержала в южных регионах Украины 94 человека, причастных к деятельности Службы безопасности Украины (СБУ), ВСУ и националистических организаций.

27 апреля спецназ Росгвардии уничтожил вооруженную группировку националистов в Харьковской области. Отмечается, что военнослужащие обнаружили вооруженную группу националистов и замаскированную украинскую артиллерийскую установку. В ходе боя националисты были вынуждены отойти и бросить заранее подготовленные позиции.

За день до этого Росгвардия уничтожила бронегруппу ВСУ, которая пыталась прорваться в населенный пункт в Харьковской области. Отмечалось, что колонна из восьми украинских танков при поддержке пехоты двигалась в направлении позиций росгвардейцев, прикрывавших въезд в населенный пункт. По противнику был открыт огонь.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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