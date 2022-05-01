Росгвардия на юге Украины задержала 94 причастных к нацорганизациям человек

Росгвардия за неделю задержала в южных регионах Украины 94 человека, причастных к деятельности Службы безопасности Украины (СБУ), Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических организаций. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Также были обнаружены 12 тайников с оружием и боеприпасами.

«Изъято четыре единицы военной и специальной техники, 236 единиц огнестрельного оружия, 13 гранатометов, 92 ручные гранаты, 57 снарядов и мин, более 200 тыс. боеприпасов, три самодельных взрывных устройства, свыше 10 кг взрывчатых веществ», — отметили в Росгвардии.

Кроме того, росгвардейцы выполнили семь задач по сопровождению гуманитарных колонн. Так, ими была обеспечена выдача более 105 т гуманитарного груза, помощь получили более 16 тыс. жителей Бердянска, Геническа, Мелитополя и других городов.

27 апреля Спецназ Росгвардии уничтожил вооруженную группировку националистов в Харьковской области. Отмечалось, что росгвардейцы захватили гаубицу 2С3М «Акация», которая была готова к применению и направлена заряженным орудием в сторону боевых порядков российских войск.

За день до этого сообщалось, что силы Росгвардии взяли под контроль более 10 населенных пунктов и объектов инфраструктуры в Харьковской области. Всего с начала спецоперации сотрудники Росгвардии задержали там 374 представителя ВСУ, боевиков теробороны и националистических формирований, обследовали более 4 тыс. домовладений, зданий и сооружений.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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