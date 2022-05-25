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Росгвардия обнаружила крупную партию оружия и боеприпасов под Харьковом

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Росгвардия нашла в Харьковской области крупную партию оружия и боеприпасов, передает информацию пресс-служба ведомства в среду, 25 мая.

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60 снарядов к гранатомету и более 50 пистолетов браунинг с патронами были обнаружены росгвардейцами в кузове пикапа Toyota во время разведки. Найденное впоследствии было ликвидировано накладным зарядом.

18 мая Росгвардия обнаружила несколько схронов с вооружением ВСУ в Харьковской области. Данная позиция, отмечают в ведомстве, использовалась диверсионно-разведывательными группами для наблюдения за передвижением российских войск.

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13 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сказал о ликвидации склада боеприпасов под Харьковом солдатами Воздушно-космических войск (ВКС) России. Тогда в результате ударов было уничтожено более 300 националистов.

Днем ранее Конашенков сообщил об уничтожении зенитного ракетного комплекса С-300 ракетными войсками и подразделениями артиллерии России в Харьковской области. Кроме того, российские военные тогда убили свыше 320 националистов.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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