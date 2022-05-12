ВС РФ уничтожили ЗРК С-300 в Харьковской области и склад боеприпасов ВСУ

Ракетными войсками и подразделениями артиллерии РФ в Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Об этом сообщил 12 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также отмечается, что высокоточные российские ракеты воздушного базирования поразили 34 района сосредоточения украинской силы и техники, два склада боеприпасов и уничтожили более 320 националистов. Выведено из строя 72 единицы военной техники. В Раздолье Харьковской области и Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР) ракетные войска поразили три пусковые установки реактивных систем залпового огня «Смерч» и два склада боеприпасов ВСУ.

«Кроме того, уничтожены в районе Одессы радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области склад ракетно-артиллерийского вооружения», — сообщил Конашенков.

Оперативно-тактическая и армейская авиация в свою очередь поразила 120 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. А средствами ПВО в течение суток уничтожено 13 украинских беспилотников. Также в районе острова Змеиный сбит один БПЛА «Байрактар-ТБ2» и перехвачены в воздухе 14 украинских реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч».

Накануне Конашенков рассказал, что средства ПВО уничтожили девять беспилотников украинских военных: четыре — в районе Балаклеи Харьковской области, три — в районе Рубежного Луганской Народной Республики, один — в районе остова Змеиный и один «Байрактар-ТБ2» — в районе села Архангельское Николаевской области.

Также 11 мая стало известно, что авиация Вооруженных сил России за минувшую ночь поразила 93 украинских объекта, в том числе два пункта управления, 69 районов сосредоточения войск и три склада боеприпасов.

До этого, 10 мая, в Черном море при попытке захвата острова Змеиный были уничтожены три украинских бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту. Кроме того, киевский режим в районе острова Змеиный потерял 30 военных беспилотников, четыре боевых самолета, 10 вертолетов, 3 катера.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».