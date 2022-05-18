В Харьковской области обнаружили несколько схронов с вооружением ВСУ

Росгвардия обнаружила несколько схронов с вооружением ВСУ в Харьковской области. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии обнаружили на скрытых позициях ВСУ и националистических формирований большое количество вооружения, боеприпасов, средства связи и документы. Росгвардейцы изъяли из тайника два ПТУР 9М115 «Метис», более 300 патронов различного калибра, средства наблюдения, боевую экипировку и запасы продовольствия на несколько дней», — говорится в сообщении.

Данная позиция, отмечают в ведомстве, использовалась диверсионно-разведывательными группами для наблюдения за передвижением российских войск.

В пресс-службе также добавили, что только за минувшие несколько дней на территории Харьковской области спецназ Росгвардии обнаружил более 10 тыс. патронов, 158 артиллерийских снарядов, 23 гранатомета и множество другого вооружения, в том числе иностранного производства.

Ранее в среду в Росгвардии сообщили о ликвидации главаря теробороны Изюма Виктора Бельского. Он и еще трое вооруженных боевиков скрывались в лесу недалеко от города. На территории базы они прятали еду, а сами для конспирации спали прямо на земле неподалеку от нее. На месте ликвидации националистов кроме прочего были обнаружены документы главаря теробороны и семь удостоверений к наградам, полученным за участие в так называемой антитеррористической операции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. С 2014 года киевский режим проводит военную операцию против жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»