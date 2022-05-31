В ДНР нашли материалы слежки СБУ за иностранными дипломатами

Заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов во вторник, 31 мая, сообщил об обнаружении в ДНР материалов о слежке за иностранными дипломатами и попытках их вербовки. Они находились среди документов, оставленных сбежавшими сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).

«Я сегодня опубликовал документ о слежке за двумя дипломатами Германии. Один из них работник посольства Германии на Украине, а другой — очень интересная личность, это представитель трехсторонней контактной группы в нормандском формате, советник по экономике», — отметил он в эфире «Первого канала».

Как подчеркнул Безсонов, обнародованные видео представляют собой наружное наблюдение за дипломатами. Он уточнил, что таких материалов много и по другим дипломатам. На кадрах гостиничные номера, где живут отслеживаемые, и рестораны, которые они посещают. Замминистра добавил, что в силу конфиденциальности некоторые документы не могут быть опубликованы.

«По поведению украинских спецслужб понятно, что они собирали компромат на своих так называемых «партнеров» для того, чтобы потом на них воздействовать. В том числе проводились мероприятия слежки и попытки вербовки сотрудников ОБСЕ», — заключил представитель ДНР.

Ранее, 24 мая, завербованный СБУ мужчина рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Леониду Китрарю, как украинские спецслужбы воспользовались им для получения сведений о военных РФ, а затем бросили. Он призвал других украинцев не сотрудничать с СБУ.

В этот же день стало известно, что украинские спецслужбы использовали Telegram для наводки ударов по позициям Вооруженных сил РФ. Для этого они организовывали в мессенджере закрытые чаты, создавая «шпионскую сеть».

21 мая сообщалось, что в Херсонской области был ликвидирован агент СБУ, который передавал данные о расположении российских войск и планировал нападения. При задержании он открыл стрельбу и хотел применить гранату.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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