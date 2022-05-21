В Херсонской области ликвидировали агента СБУ

В Херсонской области ликвидирован агент Службы безопасности Украины (СБУ). Кадры с места проведения операции 21 мая есть в распоряжении «Известий».

Уточняется, что агент СБУ предавал данные о расположении войск РФ, кроме того, он планировал нападения.

По месту жительства агента были найдены вещи, после чего российские военные установили его местонахождения. При задержании он открыл стрельбу и хотел применить гранату. Агент СБУ был ликвидирован на месте.

Реклама

Отмечается, что у агента СБУ также нашли ПЗРК «Игла», который мог был украден из военной части.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Новость дополняется