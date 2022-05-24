Завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) мужчина 24 мая рассказал корреспонденту телеканала «Известия» Леониду Китрарю, как украинские спецслужбы воспользовались им для получения сведений о военных РФ, а затем бросили.

«Мне были даны указания наблюдать и сообщать о передвижении колонн, о том, где слышны канонады, где идут выходы. Я этого не желал, но так как это были спецслужбы Украины, меня это обязывало. В итоге меня просто использовали втемную, потом бросили меня, как непонятно кого. Как отработанный материал», — рассказал мужчина.

Он призвал других украинцев не сотрудничать с СБУ.

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Ранее в этот день стало известно, что украинские спецслужбы использовали Telegram для наводки ударов по позициям Вооруженных сил РФ. Для этого они организовывали в мессенджере закрытые чаты, создавая «шпионскую сеть».

21 мая сообщалось, что в Херсонской области был ликвидирован агент СБУ, который передавал данные о расположении российских войск и планировал нападения. При задержании он открыл стрельбу и хотел применить гранату.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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