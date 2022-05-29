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Зеленский уволил главу СБУ Харьковской области

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Фото: Global Look Press/Volodymyr Zelensky
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Романа Дудина. Об этом сам политик рассказал в видеообращении, опубликованном 29 мая в его Telegram-канале.

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По словам Зеленского армия, полиция, мэр Харькова и областная администрация стремятся к победе в противостоянии с Россией. В это время глава СБУ Харьковской области «думает только о себе лично».

«Уволил главу СБУ [Харьковской] области. За то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной [спецоперации], а думал только о себе лично. Какие мотивы — правоохранители выяснят», — сказал президент.

Зеленский назначил Дудина главой управления СБУ в Харьковской области в марте 2020 года.

В воскресенье Зеленский посетил Харьковскую область и Харьков, где встретился с украинскими военными и вручил им государственные награды. Поездка Зеленского на восток страны прошла в воскресенье и стала первой с начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

Ранее, 25 апреля, президент Украины сменил своего так называемого постоянного представителя в российском Крыму, который официальный Киев считает своей территорией. Другим указом украинский лидер уволил с этой должности Антона Кориневича, а также его первого заместителя Дарью Свиридову.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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