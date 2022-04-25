Зеленский сменил своего «представителя» в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский сменил своего так называемого постоянного представителя в российском Крыму, который официальный Киев считает своей территорией. Об этом 25 апреля говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 274/2022 о назначении на должность постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилы Ташевой, которая в последние годы работала в должности заместителя постоянного представителя», — говорится в сообщении.

Другим указом украинский лидер уволил с этой должности Антона Кориневича, а также его первого заместителя Дарью Свиридову.

Отмечается, что Ташева ранее работала помощником экс-руководителя запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» Мустафы Джемилева, который занимал должность уполномоченного по делам Крыма при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.

Ранее, 29 марта, глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что предложения Киева по гарантиям безопасности не касаются «отдельных территорий» Донбасса, а также Севастополя и Крыма. Он уточнил, что Киев заявил об отказе вернуть Крым и Донбасс военным путем.

Комментируя это заявление, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о том, что полуостров — часть России и обсуждать его статус, в том числе на переговорах с Киевом, Москва не будет.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.