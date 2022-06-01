Шольц объявил о решении ФРГ поставить Украине системы ПВО IRIS-T

Германия решила поставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, 1 июня, выступая в бундестаге.

По словам Шольца, это самая современная система ПВО из тех, которыми располагает ФРГ.

«В ближайшие недели мы осуществим дальнейшие поставки оружия. К примеру, правительство решило поставить системы IRIS-T. Это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ», — сказал канцлер.

При этом он не уточнил сроки и объемы поставок, передает RT.

Ранее, 30 мая, бывший президент Германии Йоахим Гаукоставки заявил, что поставки немецкой боевой техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимы, чтобы гарантировать обороноспособность страны, сообщает телеканал «360».

28 мая стало известно, что за последние девять недель правительство ФРГ сократило «до минимума» военную помощь Украине. Отмечается, что канцлер Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения. При этом он пообещал предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.

26 мая советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил ФРГ в поражениях ВСУ. Как заявил политик, Германия затягивает процесс передачи вооружений Киеву. По его словам, темпы поставок по ленд-лизу не оправдались из-за действий Берлина. Он пояснил, что замедление поставок происходит, несмотря на то что для Украины «имеет значение каждый день».

По его словам, ФРГ может поставить Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 Marder из запасов бундесвера, а также 88 танков Leopard-1, однако поставок пока нет.

До этого, 11 мая, Германия сообщила, что отправит на Украину современные танки и гаубицы и параллельно начнет обучение ВСУ. Предполагалось, что поставки их будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы. При этом 1 мая появилась информация о том, что жители Германии подписали петицию к канцлеру Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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