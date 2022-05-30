Экс-президент Германии высказался в пользу поставок оружия на Украину

Поставки немецкой боевой техники Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимы, чтобы гарантировать обороноспособность страны. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил бывший президент Германии Йоахим Гаук.

«Если люди говорят нам: «Мы хотим бороться за свою свободу, мы даже рискуем жизнью», то не наше дело объяснять им из безопасного места, что правильно», — подчеркнул он в интервью для газеты Bild.

Собеседник издания напомнил, что во время Второй мировой войны именно оружие союзников позволило Европе противостоять нацистам.

Вместе с тем Гаук отметил необходимость поддерживать диалог с Кремлем и не оставлять попыток решить конфликт дипломатически. А для того, чтобы добиться успеха на этом поприще, по его словам, стоит обратиться к опыту холодной войны и вести переговоры «с позиции уверенности в себе, а также силы».

Ранее, 28 мая, стало известно, что а последние девять недель правительство ФРГ сократило «до минимума» военную помощь Украине. Отмечается, что канцлер Олаф Шольц отказывался от прямых поставок тяжелого вооружения. При этом он пообещал предоставить странам Восточной Европы новое немецкое вооружение в обмен на старое советское оружие, которым могли бы пользоваться украинские военные без дополнительного обучения.

26 мая советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил ФРГ в поражениях ВСУ. Как заявил политик, Германия затягивает процесс передачи вооружений Киеву. По его словам, темпы поставок по ленд-лизу не оправдались из-за действий Берлина. Он пояснил, что замедление поставок происходит несмотря на то, что для Украины «имеет значение каждый день».

По его словам, ФРГ может поставить Киеву как минимум 100 боевых машин пехоты Marder со стороны оборонных концернов и еще более 20 Marder из запасов бундесвера, а также 88 танков Leopard-1, однако поставок пока нет.

До этого, 11 мая, Германия сообщила, что отправит на Украину современные танки и гаубицы и параллельно начнет обучение ВСУ. Предполагалось, что поставки их будут завершены до окончания обучения, чтобы, когда гаубицы пришли, солдаты были к этому готовы. При этом 1 мая появилась информация о том, что жители Германии подписали петицию к канцлеру Шольцу с призывом не поставлять тяжелое оружие Киеву.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, начавшейся 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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