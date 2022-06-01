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Власти Украины признали рост преступности в стране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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На Украине фиксируется рост преступлений с применением оружия, а также случаи мародерства. Об этом 1 июня заявил первый замминистра внутренних дел страны Евгений Енин.

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«Сейчас мы сталкиваемся с ростом преступлений, связанных с использованием оружия. В дальнейшем эта проблема будет всё более и более актуальна», — заявил Енин украинским СМИ.

По словам замглавы МВД Украины, в последние три месяца начато расследование около 8 тыс. уголовных производств в категории «мародерство» в отношении военных и обычных граждан.

Енин рассказал, что почти во всех регионах есть случаи, когда группа молодых людей грабит ювелирные магазины или автосалоны. Одним из наиболее частых преступлений стал угон машин. Также украинцы использовали паузы в боевых действиях и «не стеснялись тянуть какие-то предметы быта в соседних домах».

«Конечно, мы не могли поставить под каждым подъездом по полицейскому», — пояснил замминистра.

Ранее, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский, после начала спецоперации России по защите жителей Донбасса, объявил о намерении выдать оружие всем желающим для защиты суверенитета страны. В том же месяце появились сообщения о том, что оружие, которое раздали власти Украины, начали использовать для грабежа и мародерства.

26 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что на Украине происходит массовая и бесконтрольная раздача оружия населению. По его словам, гражданским выдают автоматическое стрелковое оружие, гранатометы и боеприпасы. Тогда же представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла Киев от бойни и заявила, что раздача властями Украины оружия населению — это «просто конец».

После этого, 5 марта, корреспондент «Известий» сообщил, что жители Мелитополя начали сдавать оружие, полученное от украинских властей. Один из мужчин рассказал, что взял автоматы для себя и соседей, а теперь пришел сдать их за всех.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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