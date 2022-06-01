Укрывая завесой: зачем ВСУ подорвали цистерну на комбинате «Азот»

Отступающие из Северодонецка украинские формирования подорвали цистерну с азотной кислотой в промзоне города, сообщили 31 мая в ЛНР. Это не остановило продвижение союзных войск, которые контролируют почти весь населённый пункт. Диверсия может говорить о полном выходе противника из него , считают эксперты. В этот же день в подвалах «Азовстали» в освобождённом Мариуполе обнаружены несколько сотен брошенных тел погибших боевиков и военнослужащих Украины. Некоторые были заминированы.

Очистка Северодонецка

Вечером во вторник над городом Северодонецк, бои за который продолжаются, поднялся огромный столб дыма рыжего цвета.

«Отступающие из промзоны Северодонецка подразделения ВСУ, с целью создания препятствий успешному наступлению наших войск, предприняли попытку создания зоны химического заражения и подорвали на комбинате «Азот» цистерну, предположительно с азотной кислотой. Момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер направил отравленное облако в сторону освобождённых населенных пунктов Рубежное и Кременная», — заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Укрывая завесой 1 Взрыв на химкомбинате «Азот» на территории контролируемой ВСУ в Северодонецке Фото: РИА Новости/Пресс-служба посла ЛНР в РФ

По мнению военного эксперта Дмитрия Болтенкова, подрыв говорит о том, что украинские силы не намерены держать оборону и в промышленной зоне города.

— Находиться рядом с местом такой аварии не полезно никому. Вполне возможно, что подрыв был использован для того, чтобы прикрыть отступление отрядов через реку в Лисичанск, — предположил эксперт. — Он стал своеобразной «дымовой завесой», которой националисты отвлекли внимание от своей переправы . Конечно, здоровье оставшихся в городе, как они считают, «предателей» из местного населения и, тем более, войск Народной милиции, их не интересовало.

Всего за несколько дней после начала штурма украинские войска лишились основной части жилой зоны города и районов многоэтажек. С большей части территории они ушли, не принимая бой. Ранее появлялись многочисленные сообщения о низком моральном уровне отрядов территориальной обороны и резервистов, которых направили в населённый пункт. Они лишились бронетехники и испытывали сложности с подвозом боеприпасов из-за оперативного окружения Северодонецка и перекрытых под Бахмутом линий снабжения, пояснил Дмитрий Болтенков.

Судьба погибших

В Минобороны РФ 31 мая рассказали об обнаружении в подземных сооружениях металлургического комбината «Азовсталь» изотермического фургона с телами 152 погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. Система охлаждения в фургоне оказалась неисправна. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков с места события сообщил также об обнаруженных рядом порядка 300 разлагающихся тел в трупных мешках.

— Напомню, что командование «Азова» перед сдачей в плен публично обращалось к Зеленскому [с просьбой] забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольной киевскому режиму территории. Однако никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с комбината «Азовсталь» к нам не поступило , — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Укрывая завесой 2 Комбинат «Азовсталь» Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Обследуя фургон, российские саперы обнаружили четыре мины, установленные под телами погибших. Общая масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех останков тел . Допрошенные пленные боевики «Азова» рассказали, что минирование было проведено по прямому указанию из Киева с целью обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам.

Российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината «Азовсталь» тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины , заявили в Минобороны РФ.

Су-25 в Николаевской области

Вооруженные силы РФ во вторник, 31 мая, продолжали наносить удары по военным объектам на территории Украины. За сутки высокоточными воздушными ракетами уничтожены четыре пункта управления и 13 районов сосредоточения войск ВСУ.

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразили три пункта управления, 69 районов сосредоточения войск, радиолокационную станцию, два склада боеприпасов, а также уничтожили украинский самолет Су-25 над территорией Николаевской области.

Укрывая завесой 3 Фото: РИА Новости

Российские средства ПВО уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов над территорией ДНР, ЛНР и Харьковской областью. Кроме того, один из них был сбит в районе острова Змеиный в Чёрном море.

Ракетные войска и артиллерия поразили 38 пунктов управления, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей.

— В результате уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе украинская батарея реактивной системы залпового огня «Ураган», батарея реактивной системы залпового огня «Град», два склада боеприпасов, а также склад топлива , — перечислил Игорь Конашенков.

Всего по данным российского Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотных летательных аппарата, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники.

Социальная поддержка

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил во вторник, что несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 043 человека, в том числе 2 886 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 1 576 301 человек, из которых 257 156 — дети. Государственную границу РФ пересекло 225 089 единиц личного автомобильного транспорта, за прошедшие сутки — 3 716.

— Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 24 652,1 т предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 081 гуманитарная акция , в том числе три за истекшие сутки в Донецкой Народной республике и Харьковской области, в ходе которых мирному населению передано 309,8 т гуманитарной помощи, — уточнил Михаил Мизинцев.

Укрывая завесой 4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

В этот же день Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ сообщила о выделении на 2022-2023 годы дополнительных 300 бесплатных мест для обучения детей участников военной спецоперации в Москве и 13 крупнейших филиалах по всей стране — в Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове, Орле, Ростове-на-Дону, Владимире, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Хабаровске, Липецке, Калининграде и Челябинске.

— Президентская Академия считает своим долгом в непростое для всех нас время сделать все возможное для поддержки тех, кто находится на переднем крае, защищая интересы нашей Родины, — прокомментировал инициативу проректор РАНХиГС Максим Назаров.

Помимо этих мест учебное заведение будет участвовать и в общегосударственной программе обучения. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, по которому в вузах страны с этого учебного года будут установлены специальные квоты приёма для абитуриентов, чьи родители принимают участие в военной спецоперации.

Миномётный огонь

Во вторник в Минобороны России рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе боевых действий мужество и самоотверженность.

Автомобильная колонна младшего сержанта Евгения Смирнова во время движения по маршруту была обстреляна украинскими диверсантами. Колесо машины оказалось пробито. Смирнов занял огневую позицию, уничтожив из штатного оружия трех неонацистов.

— После того, как в бою диверсионная группа радикалов отступила, потеряв значительное количество живой силы, Евгений восстановил работоспособность автомобиля и доставил груз в заданный район , — рассказали в МО.

Укрывая завесой 5 Фото: РИА Новости

Батальонно-тактическая группа сержанта Виталия Никитина, сражаясь с украинскими националистами, попала под вражеский минометный огонь. Во время обстрела осколок мины повредил модуль связи. Виталий, рискуя жизнью, устранил повреждение и заново настроил радиостанцию.

Благодаря этому подразделениям были оперативно переданы координаты расположения огневых позиций противника и по врагу был нанесен значительный ущерб.

— Мужественные и самоотверженные действия сержанта Никитина на поле боя обеспечили устойчивое управление личным составом батальонно-тактической группы, в результате чего противник был вынужден отступить, — подчеркнули в военном ведомстве.