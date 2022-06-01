Всем миротворчеством: почему ООН не посылает контингент на Украину

Введение миротворцев ООН на Украину невозможно до завершения спецоперации РФ : как заявил «Известиям» первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, Москва считает разговоры на эту тему беспочвенными , поскольку операция пока длится, ее цели еще не достигнуты. В ООН, недавно говоря о возможном введении миротворцев, заявили, что для начала стороны должны прекратить огонь . Кроме того, что формирование такой миссии должен одобрить Совбез, для отправки контингента в зону боевых действий есть и ряд других условий: одно из них — согласие обеих сторон.

Только с опорой на Совбез

За три месяца, что продолжаются боевые действия на Украине, ООН выдвинула несколько инициатив с целью улучшить гуманитарную обстановку. Так, генсек организации Антониу Гутерриш предлагал установить с 21 мая четырехдневное «пасхальное перемирие», а также создать российско-украинскую контактную группу по гуманитарным вопросам.

Эти идеи реализованы не были — их заблокировала российская сторона. Вместе с тем в середине мая при посредничестве ООН и с помощью Международного комитета Красного Креста удалось вывести мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе. При этом, несмотря на периодическое появление в информационном пространстве идеи о вводе на Украину миротворческого контингента, среди предложений глобальной организации она ни разу не звучала .

Всем миротворчеством Эвакуация мирных жителей с территории завода «Азовсталь» Фото: ТАСС/Петр Ковалев

«Полагаю, что слишком рано думать насчет любого механизма , пока не будет достигнуто прекращение насилия», — заявил на пресс-конференции 26 мая заместитель генсекретаря по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

Как рассказал «Известиям» представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, всё зависит исключительно от Совета Безопасности.

— Если вы говорите об операции по поддержанию мира, то ее проведение должно опираться на резолюцию Совбеза ООН, — пояснил он. — Развертывание любой миротворческой миссии требует, чтобы с соответствующей резолюцией согласились члены СБ . Это значит, что обладающие правом вето члены совета не будут голосовать против.

«Известия» обратились к членам СБ с вопросами, считают ли они необходимым запустить на Украине миротворческую операцию ООН и обсуждается ли эта тема на полях совета, в принципе. Как ответили в МИД Бразилии, чей двухлетний срок непостоянного членства в Совбезе истекает в 2023 году, этот вопрос на обсуждение там никто не ставил.

Если это всё же произойдет, то отправку миссии на Украину, скорее всего, заблокирует Россия — так, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что « пока о каких-либо миротворцах ООН на Украине говорить вряд ли уместно ».

Всем миротворчеством Фото: TASS/DPA/Arne Bänsch

— Сейчас это лишь гипотетические и абсолютно беспочвенные рассуждения, поскольку наша специальная военная операция на Украине продолжается , цели еще не достигнуты. Не уверен, что миротворцы, в принципе, понадобятся, — сказал дипломат «Известиям». — Обычно миротворцы ООН вводятся, чтобы остановить конфликт или пресечь конфликтную ситуацию при согласии конфликтующих сторон/вовлеченной стороны. Это решение оформляется резолюцией СБ, формируется миссия ООН, мандат которой одобряется и регулярно пересматривается Совбезом. Разумеется, принять такое решение без России как постоянного члена СБ невозможно .

Не на нынешнем этапе

Запрос на то, чтобы разместить на Украине миротворцев, руководство страны подало в ООН и Евросоюз в 2015 году. Россия выступила с поддержкой этой идеи два года спустя : тогда президент Владимир Путин поручил МИДу подготовить проект резолюции, которую российская сторона должна была представить на Совете Безопасности глобальной организации. Российское предложение подразумевало, что миротворцы будут находиться исключительно на линии разграничения и только для охраны Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Оно расходилось с тем, чего требовал Киев — а именно размещения контингента на всей не подконтрольной ему территории и особенно на российско-украинской границе . В итоге согласовать миротворческую операцию так и не удалось.

Об украинском запросе 2015 года 23 февраля, за день до начала российской спецоперации, напомнил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. По его словам, ООН «должна использовать все доступные ей инструменты с тем, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию»; что до отправки миротворцев, то, сказал тогда украинский дипломат, «если есть воля, то есть и способ» ее реализовать — в частности, отправить на Украину миротворцев с одобрения если не Совбеза ООН, то Генассамблеи.

В апреле 2022 года ГА одобрила резолюцию о праве вето — она подразумевает, что, если кто-то из постоянных членов (ПЧ) СБ (Британия, Китай, Россия, США, Франция) заблокирует то или иное решение Совета, Генассамблея может в течение 10 дней обсудить и принять свой документ по теме, не имея при этом возможности отменить вето Совбеза. Даже при наличии такого — в большей степени символического — механизма провести решение о миротворцах через ГА в обход Совбеза не удастся. Тем более что на сайте ООН, посвященном операциям по поддержанию мира, уточняется: «обычно Генеральная Ассамблея не участвует в принятии политических решений» по миротворческим операциям — ключевую роль она играет в финансировании этой деятельности.

Всем миротворчеством Сотрудники СМИ ОБСЕ фиксируют серийные номера автоматов военнослужащих Народной милиции ЛНР, покидающих зону разведения сил и средств в районе Золотого, 2019 год Фото: ТАСС/Александр Река

В целом в ООН упирают на то, что условий для развертывания на Украине миссии по поддержанию мира сейчас нет . В МИД Бразилии «Известиям» привели список условий, при которых ооновский контингент размещают в зоне конфликта. Это делают, когда надо:

предотвратить конфликт;

стабилизировать конфликтную ситуацию после прекращения огня или создать условия для того, чтобы воюющие стороны достигли мирного соглашения;

помочь с соблюдением всеобъемлющих мирных соглашений;

поддержать государство в процессе перехода к стабильному правительству.

— На нынешнем этапе ни один член Совбеза не предложил операцию ООН по поддержанию мира в качестве пути решения [ситуации] на Украине, — отметили в ведомстве. — СБ недавно принял заявление председателя в поддержку усилий генсекретаря в поиске мирного решения — в нем есть просьба к генсекретарю в надлежащее время информировать Совбез на этом пути.

В МИД страны добавили, что серьезно обеспокоены конфликтом на Украине — в особенности тяжелой гуманитарной обстановкой и сообщениями о жертвах среди гражданского населения. «Бразилия решительно выступает за немедленное прекращение насилия и дипломатическое решение этого кризиса путем переговоров», — подчеркнули в ведомстве.

Всем миротворчеством Фото: Getty Images/AtK